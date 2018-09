Beim Albabtrieb tanzen die Hunde

Mit Hochdruck laufen die letzten Vorbereitungen für den 5. Denkinger Albabtrieb am Wochenende 28./30. September. In allen Garagen und auf freien Plätzen wird gehämmert, gezimmert sowie Blumen- und Erntedekorationen ausprobiert. Der Ort ist also gerüstet für den großen Event. Denkingen darf zu diesem landesweit größten Schafabtrieb wieder viele tausend Besucher aus der ganzen Region begrüßen und willkommen heißen.

Auch eine 43-köpfige Delegation aus Kirschau / Sachsen mit dem Bürgermeister der Stadt Schirgiswalde-Kirschau Sven Gabriel und dem Kirschauer Ortsvorsteher Andreas Fröde hat sich angemeldet. Der Delegation aus Sachsen gehört auch eine Fußballmannschaft an. Die Kirschauer Fußballer und der FSV Denkingen haben großes Interesse daran, eine Verbindung und Freundschaft aufzubauen. So findet im Rahmen dieser Begegnung am Samstag, 29. September, um 15 Uhr auf dem Rasensportplatz ein Freundschaftsspiel zwischen den Gästen und dem FSV Denkingen statt.

Die Kirschauer werden auch am Festumzug mitmachen. Neben einer Trachtengruppe werden die Fußballer zusammen mit dem FSV gemeinsam eine Fußgruppe stellen.

Schon heute freut man sich im Ort über den Besuch aus der Partnergemeinde. Im Jahre 2015 konnte man das 25-jährige Bestehen dieser partnerschaftlichen Beziehung feiern. Während dieser Zeit erhielt die damalige selbstständige Gemeinde Kirschau (heute Schirgiswalde-Kirschau) beim Aufbau der Verwaltung aus Denkingen Hilfe. Inzwischen werden die freundschaftlichen Beziehungen auf kommunaler wie auch privater und Vereins-Ebene weiter gepflegt.

Mit dem FSV wird ein weiterer Verein eine Verbindung mit einem Kirschauer Verein eingehen. Bis jetzt besteht eine solche Beziehung zwischen den Feuerwehren beider Gemeinden und der Trachtengruppe Schirgiswalde mit der Volkstanzgruppe Denkingen. Das Festwochenende bietet die Gelegenheit, die bestehenden Freundschaften zu vertiefen.

Offene Deutsche Meisterschaft

Zu den vielen Menschen kommen auch die Vierbeiner. Bereits zum dritten Mal wird die Hundeschule Carmen Schmid, Berglen mit dem German-Open, Dog-Dance-Turnier am Samstag und Sonntag die Mehrzweckhalle in Beschlag nehmen. In Denkingen treten dann die besten Dog-Tänzerinnen und Tänzer an aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweiz und der Tschechischen Republik. Bei dem Turnier geht es um die Deutsche Meisterschaft und die Qualifikation für den Internationalen Freestyle-Wettbewerb in Birmingham 2019. Gestartet wird in verschiedenen Klassen und Schwierigkeitsstufen.

Dog-Dance ist eine Hundesportart, bei der Hund und Mensch eine musikalische Choreographie mit verschiedenen Kunststücken präsentieren. Der Hund wird dabei durch kleinste Körpersignale und Kommandos gelenkt. Spaß und Freude für Hund und Mensch stehen dabei im Vordergrund. Dabei stellt Dog-Dance hohe Anforderungen sowohl an den Hundehalter wie auch an den Hund. Die Gesamtleitung des Turniers liegt in den Händen der bekannten Hundetrainerin Carmen Schmid.