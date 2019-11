Bei Halloweenparty in Dürbheim geht die Post ab

Toll besucht gewesen ist die Halloweenparty der Motorradfreunde Dürbheim. Bis gegen 22 Uhr füllte sich die Dürbheimer Festhalle laut einer Pressemitteilung stetig, und die Motorradfreunde hatten alle Hände voll zu tun, um die Besucher zu bewirten. Die schön geschmückte Halle passte zu den ebenfalls zahlreich geschmückten Gästen. Von Anfang an war das sehr gemischte Publikum zum Feiern aufgelegt, und der bekannte Party-DJ Tobi Bonito legte einen Tanzhit nach dem nächsten auf. Als die Party- und Showband EdelRock die Bühne betrat, ging die Post so richtig ab. Und so wurde laut Mitteilung „völlig friedlich und ausgelassen“ zum neunten Mal in der Dürbheimer Festhalle gefeiert. Die wiederum ausverkaufte Halle war Anreiz genug für die Bühnenakteure, auch im kommenden Jahr wieder nach Dürbheim zu pilgern, wenn sich die Veranstaltung zum zehnten Mal jährt.