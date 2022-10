Begrüßungsgottesdienst der Kirchengemeinde Dürbheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Viele Gottesdienstbesucher folgten der Einladung am Sonntag, 2. Oktober, um den ersten gemeinsamen Gottesdienst mit Pfarrer Sebastian Tanneberger zu feiern. Der feierliche Einzug mit unserem Pfarrer, umgeben von 16 Dürbheimer Ministranten, war sehr bewegend und ging wahrlich unter die Haut.

Auch der Gottesdienst selbst war stimmungsvoll und feierlich und fand mit den Kindern aus dem Kindergottesdienst sowie dem anschließendem Segen seinen Abschluss.

Zum Schluss richtete Andrea Mattes im Namen des Kirchengemeinderates warme Begrüßungsworte an unseren neuen Pfarrer Tanneberger in der guten Hoffnung auf eine lange und harmonische Zusammenarbeit. Möge er sich in Ruhe einleben und viele neue, tolle Begegnungen werden auf ihn warten.

Im Anschluss an den Gottesdienst hatten alle Besucher noch die Möglichkeit, in gemütlicher Runde mit kleinen Snacks und Getränken mit der Gemeinde und aber natürlich auch mit unserem neuen Pfarrer ins Gespräch zu kommen. Herr Pfarrer Tanneberger: Wir freuen uns - schön, dass Sie da sind, Ihre Kirchengemeinde Dürbheim