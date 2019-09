BayWa-Areal in Rottweil wechselt den Besitzer

„BayWa“ steht in großen weißen Lettern auf dem grünen Hintergrund: Das Schild ist auch Monate nach der Schließung des Gartenmarktes in der Schramberger Straße in Rottweil zu sehen. Jetzt wird bekannt, dass das Areal den Besitzer gewechselt hat. Viele Änderungen stehen bevor.

Wie geht es mit dem BayWa-Areal weiter? Das haben sich viele Rottweiler gefragt, als im vergangenen Jahr die Nachricht von der Schließung des Gartenmarktes bekannt wurde. Damals schon kündigte die BayWa AG an, das Gelände verkaufen zu wollen. Von vielen Investorenanfragen war die Rede.

Kein Wunder: Das Areal liegt am Stadteingang in unmittelbarer Nähe zur B 14 in einem voll erschlossenen Gewerbegebiet und bietet mit rund 8000 Quadratkilometern viel Platz und Raum für neue Nutzungen.

Nun hat das Gelände den Besitzer gewechselt. „Das Gebäude, in dem früher der Bau- und Gartenmarkt untergebracht war, und der zugehörige Außenbereich sind verkauft“, bestätigt Maria Crusius, bei der BayWa AG für die Unternehmenskommunikation zuständig, auf Nachfrage der Presse. „Das betrifft allerdings nur den vorderen Teil, der hintere Bereich mit der Werkstätte der BayWa Technik und der Düngerhalle der BayWa Agrar bleiben nach wie vor auf dem Gelände“, erklärt sie.

Der neue Eigentümer, die Conzept Immobilien GmbH aus Balingen, ist in Rottweil unter anderem durch die Realisierung des Projektes bhg-Autohaus auf der Saline bekannt.

Allzu viel will Joachim Feyrer, Geschäftsführer der Conzept Immobilien GmbH, derzeit noch nicht verraten. Eins steht fest: Das Gelände wird sich in den kommenden Jahren stark verändern. „Es wird in die Richtung Dienstleistungen gehen. Wir haben verschiedene Ideen. Mehr kann und will ich noch nicht sagen. Wir sind in einem sehr frühen Stadium“, erklärt der Geschäftsführer.

Die Sanierung des maroden Gebäudes lohnt sich laut Feyer nicht – „für das, was wir vorhaben“. Das Gebäude werde auf jeden Fall abgerissen. Doch die Bagger werden wohl frühestens Mitte 2020 anrücken. „Ein halbes Jahr wird das Gebäude sicher so stehen, wie es im Moment ist“, sagt Feyer. Der Grund: „Das Baurecht muss geschaffen werden, der Bebauungsplan aufgestellt und und und ...“

Bürgermeister Christian Ruf sagt, die Stadt begrüße sehr, dass „durch die Veräußerung des Grundstücks die Weichen für eine neue Entwicklung an der Schramberger Straße gestellt wurden“. Er hebt die gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Familie Feyrer und der Conzept Immobilien GmbH aus Balingen, die die Stadt Rottweil bereits beim neuen bhg-Autohaus auf der Saline hatte.

„Die Stadt wird – nicht zuletzt als Baugenehmigungsbehörde – auch dieses Verfahren begleiten. Ob allerdings auch aus planungsrechtlicher Sicht Veränderungen angezeigt sind, werden sicherlich Gespräche in den kommenden Wochen nach der Sommerpause zeigen“, sagt Ruf. Der Bebauungsplan, der über dem Grundstück liege, weise derzeit ein Gewerbegebiet aus.