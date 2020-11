Baustelle wird wegen Vandalismus Tag und Nacht ausgeleuchtet

In der Kinderkrippe Storchennest in der Karlstraße in Bad Saulgau ist ein Kind positiv auf Corona getestet worden. Das haben Landratsamt Sigmaringen und Stadtverwaltung bestätigt. Die Krippe ist derzeit aufgrund der Infektion geschlossen, so der Sprecher der Stadtverwaltung Bad Saulgau, Thomas Schäfers.

In der von der Stadt getragenen Kinderkrippe werden in drei Gruppen Kinder ab zwölf Monaten betreut. Ob in der Kinderkrippe noch weitere Infektionen nachgewiesen wurden, war am Mittwoch bis Redaktionsschluss nicht bekannt.