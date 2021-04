Baumaßnahmen in Aldingen machen Straßensperrungen notwendig

Der erste Teil der diesjährigen Nahwärmearbeiten „Im Grund“ neigt sich dem Ende zu, so dass bis Ende dieser Woche die Arbeiten in den Kreuzungsbereich Im Grund – In Stocken vorgedrungen sein werden. Im Anschluss gehen die Arbeiten nahtlos in den zweiten Abschnitt „In Stocken“ über.

Vom Montag, 3. Mai, bis einschließlich Mittwoch, 5. Mai, werden die Fräs- und Grabarbeiten in der Kreuzung aufgenommen, so dass in diesem Zeitraum der Verkehr noch eingeschränkt durchfahren kann. Ab dem Donnerstag, 6. Mai, bis voraussichtlich 31. Juli wird die Straße „In Stocken“ komplett gesperrt.

Die Zufahrt für die Anlieger ist bis zum jeweiligen Baustellenabschnitt möglich. Die Haltestellen Lilienweg, Fliederweg sowie In Stocken werden während der Baumaßnahme stillgelegt. Ausweichmöglichkeiten sind die Haltestelle Waldhorn und die Ausweichhaltestelle Schuraer Straße / Dellingerstraße.

Die Gemeindeverwaltung bittet die Anwohner, ihre Fahrzeuge während der Bauarbeiten nicht in der Garage oder auf den Stellplätzen zu belassen, sondern außerhalb des jeweiligen Bauabschnittes abzustellen.

Da es „unweigerlich“ zu Behinderungen kommen werde, bittet die Verwaltung die Anlieger um ihr Verständnis. Die Baufirma sei angehalten, die Behinderungen so gering wie möglich zu halten.

Bei Fragen und Anmerkungen kann man sich an das Bauamt wenden, telefonisch unter der Nummer 07424/882-34, oder per Mail an erwin.jetter@aldingen.de.

Straßensperrung Heerstraße

Für Anschlussarbeiten zweier Grundstücke muss die Heerstraße zwischen der Langäcker- und Rubäckerstraße vom Montag, 3. Mai, bis Mittwoch, 12. Mai, sowie zwischen der Sulzbachstraße und In Rohräcker seit 26. April bis zum 7. Mai gesperrt werden. Die Zufahrt zu den Betrieben wird während den Bauarbeiten möglich sein.

Industriegebiet Nagelsee

Im Moment werden die Asphaltarbeiten in der Straße und dem Gehweg des BA X durchgeführt. Die erste bituminöse Tragschicht wurde am Dienstag komplett eingebracht. Die Fertigstellung der Arbeiten und somit des Bauabschnittes wird voraussichtlich Ende dieser Woche sein.

Probebetrieb Bushaltestelle

Momentan wird der Probebetrieb für die Bushaltestelle Rathaus durchgeführt. Die Haltestelle vor dem Bürgerhaus ist seit dem 19. April bis einschließlich 7. Mai, gesperrt.

Rathaus-Neubau

Ein weiterer Fortschritt kann an der Baustelle „Neues Rathaus“ beobachtet werden. In den vergangenen Tagen wurde das dritte und letzte Treppenhaus sowie teilweise die Kellerdecke betoniert. Parallel hierzu konnten die Auffüllarbeiten unter der Bodenplatte und des Arbeitsraumes des seitlichen Flügels begonnen werden.