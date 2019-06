Bauhof übernimmt Winterdienst in Aixheim

Mit Bedauern haben Aldingens Bürgermeister und Gemeinderat zur Kenntnis genommen, dass die Familie Scharf ab dem Winter 2019/20 den Winterdienst im Ortsteil Aixheim nicht mehr übernehmen kann. Künftig soll daher der Gemeinde-Bauhof für den Winterdienst in Aixheim zuständig sein und dafür einen neuen Traktor erhalten.

Zunächst sprach Bürgermeister Ralf Fahrländer in der Gemeinderatssitzung der Familie Scharf „ein großes Kompliment und ein dickes, dickes Lob“ für den Winterdienst in Aixheim aus, den sie in den vergangenen 37 Wintern seit 1981 stets akurat und zuverlässig ausgeführt hätten. Nun mussten sie aus persönlichen Gründen den Vertrag kündigen.

Der Bauhof sehe sich personell in der Lage, die rund 90 Stunden Winterdienst pro Winter in Aixheim zu übernehmen, so Bürgermeister Fahrländer. Allerdings, so merkte Gemeinderat Alfred Efinger (CDU) an, müsse der Bauhof wissen, „auf was er sich da einlässt“, da es in Aixheim relativ viele schmale und steile Straßen gibt.

Um dies leisten zu können, braucht der Bauhof aber ein Zugfahrzeug, das auch ohne LKW-Führerschein bedient werden kann, also einen Traktor oder ähnliches. Dieser könnte dann auch im Sommer zu verschiedenen Arbeiten genutzt werden, und auch dann zum Einsatz kommen, wenn der Unimog einmal ausfallen würde. Für einen 130-PS-Traktor müsste die Gemeinde mit Kosten von 120 000 Euro brutto rechnen, die nicht im Haushalt 2019 eingeplant sind. Der Gemeinderat befürwortete die vorgeschlagenen Lösung einstimmig.

Wenn man den Winterdienst an eine Firma oder einen lokalen Landwirt hätte abgeben wollen, so wäre die Gemeinde gesetzlich verpflichtet gewesen, diese Leistung auszuschreiben – und dann, so Bürgermeister Fahrländer, wüsste man eben nie, wer letztlich der günstigste Bieter ist, woher er kommt und wie zuverlässig dieser letztlich sei.