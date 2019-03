Bauernhaus in Denkingen wird abgerissen

Der Denkinger Gemeinderat hat den im Rahmen der Städtebauförderung erforderlichen Abbruch der beiden Gebäude Hintere Gasse 10 und Hauptstraße 40 beschlossen und den Architekten Tobias Nischt mit der Bauleitung und Ausschreibung beauftragt.

Im Vorfeld wurden Untersuchungen wegen der Verwertbarkeit von Abbruchmaterial gemacht. Doch in beiden Fällen ist das steinige Material nicht für den Wegebau geeignet. Das Gremium beschloss nun einstimmig die Vergabe entsprechend der Empfehlung des Architekten Tobias Nischt an die Firma BERB GmbH & Co.KG mit dem Nebenangebot von pauschal 70 000 Euro.

Verlegung Steigbach

Der Gemeinderat hat ein Konzept diskutiert, um den Steigbach in ökologischer Art und Weise zu verlegen und anderweitig in den Wettbach einzuleiten.Der Steigbach speist den Löschwasserteich der Firma Kauth und fließt dann hinter der Firma in den Wettbach. Das Gewässer hat in der Vergangenheit bei Starkregen immer wieder für Probleme gesorgt.

Die Firma Kauth plant hier eine Erweiterung ihres Betriebes. Der jetzige Verlauf des Steigbachs lässt eine Erweiterung aber nicht zu. Im Flächennutzungsplan ist der rückwärtige Teil als Erweiterungsfläche für das Gewerbegebiet „Hofäcker“ ausgewiesen. Im Zug der letzten Baumaßnahmen der Firma Kauth wurde als Auflage auch eine Vergrößerung des Löschteichs gemacht. Neben der ökologischen Aufwertung würde eine Verlegung des Steigbachs weitere Vorteile bringen.

Denn so könnte das alte Bachbett als Entlastungskanal bei Starkregen sowie als Überlauf des Löschteichs verrohrt werden. Gleichzeitig könnte die Verrohrung eine Überbaubarkeit ermöglichen. Auf der künftigen Erweiterungsfläche plant die Firma Kauth im kommenden Jahr eine Lehrlingswerkstatt zu bauen, Parkplätze zu errichten und eine Lagerhalle zu erstellen. Der Gemeinderat befasste sich sehr detailliert mit der Planung und mit den Kosten sowie deren Aufteilung zwischen Gemeinde und Firma Kauth.

Voraussetzung für sämtliche Maßnahmen sind verschiedene Genehmigungsverfahren. Hierfür ist die Gemeinde zuständig. Der Gemeinderat hat schließlich mit großer Mehrheit der Hochwasserschutzkonzeption mit der Verlegung des Steigbachs und der Verrohrung des ehemaligen Bachbetts zugestimmt. Auch der Kostenverteilung zwischen der Firma Kauth und der Gemeinde hat das Gremium zugestimmt. Die Gemeinde leitet nun ein Wasserrechtsgesuch für die Verlegung des Steigbachs ein.

Der Gemeinderat vergibt die Ausschreibung und Bauleitung an das Büro „k3 Landschafts- Architektur, Villingen-Schwenningen für 22 189 Euro brutto. Die Maßnahmen sollen 2019 begonnen werden. Die dafür notwendigen Haushaltsmittel erfolgen durch eine Umschichtung der Haushaltsmittel sowie gegebenenfalls einen Nachtragshaushalt 2019.

Pflasterarbeiten Bürgerhaus

Die Pflasterarbeiten für den Vorhof des Bürgerhauses hat der Gemeinderat an den günstigsten Anbieter, die Firma Kuno Hafner aus Denkingen, zum Pauschalangebot von 29 981 vergeben.

Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

Mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung wurde auf Vorschlag der Verwaltung die Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit geändert. Die Sätze für die Aufwandsentschädigung für Gemeinderäte und Bürgermeisterstellvertreter wurden zuletzt zum 1. Juli 2014, zu Beginn einer neuen Gemeinderatsperiode, festgeschrieben. Mit dem Sitzungsgeld abgegolten ist auch der Aufwand, den die Gemeinderäte haben, die sich vorbereiten und die Vorlagen durchgehen, sowie der Aufwand von eigenen Recherchen, Gesprächen oder Fraktionssitzungen. Hierbei orientiert sich die Verwaltung an den Entschädigungssätzen im Land. Somit erhalten Gemeinderäte bei Sitzungen bis zu zwei Stunden je Sitzung 20 Euro (bisher 15 Euro) und über zwei Stunden je Sitzung 35 Euro (bisher 30). Der erste Bürgermeisterstellvertreter erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 30 Euro (bisher 20) und der zweite Stellvertreter monatlich 15 Euro (bisher zehn Euro).

Glasfaserausbau

Aufgrund der fehlenden Förderung hat der Gemeinderat den ursprünglich für 2017 vorgesehenen Ausbau eines Glasfasernetzes in der Gemeinde bereits vor einiger Zeit verschoben. Dann wurde beschlossen, auch ohne Förderung einen Abschnitt für das Gewerbegebiet „Hofäcker“ im Jahr 2019 zu realisieren. Bei Gesprächen hat sich nun herausgestellt, dass ein Ausbau 2019 nicht realistisch ist, da zuerst der Backbone von Frittlingen kommend installiert werden muss. Der Gemeinderat bedauerte die nochmalige Verschiebung des Einstiegs in den Glasfaserausbau in Denkingen.

Der bisher geplante Abnahmepunkt (PoP) am Rathaus soll aber bestehen bleiben, weshalb 2020 die Trasse bis zu diesem PoP ausgebaut wird. Die Ausschreibung dafür soll 2019 erfolgen, so dass im Frühjahr 2020 mit dem Ausbau begonnen werden kann.

Tempoüberwachung

Die Gemeinde Denkingen wäre bereit, die Infrastruktur für zwei Anlagen an den Ortseingängen der L 433 zu übernehmen. Organisation und Einnahmen stünden rechtlich der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Spaichingen als unterer Verkehrsbehörde zu, Unabhängig davon wird die VG gebeten, die Zahl der mobilen Geschwindigkeitsüberwachungen in der Hauptstraße, insbesondere in den Abendstunden, zu erhöhen.