Ab Montag, 24. Juni, ist die Dellinger Straße zwischen der Schuraer Straße und dem Abzweig der Straße Im Eigenleh in Aldingen wegen des Ausbaus des Nahwärmenetzes für den Verkehr gesperrt. Deshalb werden die Bushaltestellen Dellinger Straße, Schneckenbühl und Im Eigenleh ersatzlos gestrichen. Die Haltestelle Kirchsteig wird in die Hölderlinstraße verlegt. An den betroffenen Haltestellen sind entsprechende Hinweise angebracht.