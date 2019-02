Balgheimer zeigen Interesse an ihrem Verein

Der TSV Balgheim hat im vollen Gasthaus Schützen eine positive Bilanz des vergangenen Jahres gezogen. Der Verein erweiterte das Sportangebot, brachte eine Vereinskollektion heraus, verwirklichte administrative Projekte und ermöglichte mehr Lehrgänge für Übungsleiter. Vorstandsvorsitzender Harald Dreher freute sich über die vielen Mitglieder im Schützen: „Das zeigt, welches Interesse die Balgheimer am Vereinsleben haben.“

Dreher berichtete unter anderem von der dritten Nordic-Walking-Gruppe, dadurch könnten nun verschiedene Geschwindigkeiten bei den Läufen angeboten werden. Außerdem gibt es seit Herbst ein Skigymnastik-Angebot und 2019 wird es eine neue Zumba-Gruppe geben – „Strong bei Zumba“ heißt der Fitness-Kurs und ist laut Dreher ein rhythmisches Kraft- und Ausdauertraining. In Zusammenarbeit mit Intersport Burtsch gibt es seit 2018 außerdem verschiedene Trainingsklamotten des TSV Balgheim, „wer will kann sich sogar seine Initialen oder seine Rückennummer einsticken lassen“, erklärte Dreher.

Neben den Projekten berichtete der Vorstand außerdem von der ansteigenden Mitgliederzahl – 41 neue TSVler sind dem Verein im vergangenen Jahr beigetreten. Erfreulich außerdem: 29 Prozent der Mitglieder sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre.

Ein nachhaltiger Verein

Der Vorstand investierte 2018 viel Zeit für die Datenschutzordnung und der Kindeswohlgefährdung. Zu beiden Aspekten entwickelte der Verein Leitfäden. Diese Arbeit lobte Margarete Lehmann, Vorsitzende des Sportkreis Tuttlingen, während der Versammlung: „Viele Vereine sehen die Konzepte zu diesen Themen als Gängelung, der TSV hat diese Dinge ernst genommen.“

Auch Bürgermister Helmut Götz freut sich über das Angebot für die Gemeinde. Wie schon beim Ehrenamtsabend, zwei Wochen zuvor, dankte er vor allem den Mitgliedern im Ehrenamt. „Der TSV hat ein klares Konzept und arbeitet nachhaltig. Wir können stolz sein, so einen Verein zu haben“, sagte Götz.

Neben den Ehrungen des Vereins und des württembergischen Landessportbundes (wir berichteten), ging ein besonderer Dank des Vorstands an Martin Hammer. Seit 45 Jahren begleitet Hammer den Posten des Finanzwartes. „Eine Ehrennadel haben wir heute nicht für dich, sonst siehst du bald aus wie ein Fünf-Sterne-General“, scherzte Harald Dreher. Stattdessen überreichte Dreher einen kulinarischen Geschenkkorb und ein LED-Leuchtschild des Vereinslogos. Die Mitglieder bestätigten im Anschluss Dreher als Vorstandsvorsitzenden des Vereins, Roland Hafner bleibt dritter Vorsitzender. Als Schriftführerin übernimmt in diesem Jahr Raffaela Glunz für Frank Biendara. Für das Amt der Jugendleiterin wurde Lisa Kolb gewählt.

20. Balgheimer Handballnacht

Für das neue Jahr soll weiter am Sportangebot gearbeitet werden, sagte Dreher vor den Mitgliedern. Als großes Event steht die 20. Balgheimer Handballnacht an. In diesem Jahr soll außerdem ein Helferfest an der Verschwenderhütte und ein Kinder- und Jugendwochenende kurz vor den Sommerferien stattfinden.

Ganz neu präsentierte Dreher die Idee, eine Lauf-Event in Balgheim zu organisieren: „Wir überlegen derzeit noch, wie wir das umsetzen können.“