Balgheim verbessert Ergebnishaushalt um rund 25 000 Euro

Die Gemeinde Balgheim hat den Ergebnishaushalt der Gemeinde um rund 25 000 Euro verbessert. Bürgermeister Nathanael Schwarz ging bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 19. Juli, auf den von der Kämmerei erstelltem Haushaltszwischenbericht ein. Demnach kann laut Mitteilung nach aktuellem Stand im Vergleich zur Planung 2022 im Ergebnishaushalt eine Verbesserung festgestellt werden. Das ordentliche Ergebnis verbessert sich von Minus 112 750 Euro auf ein ordentliches Ergebnis von Minus 86 499 Euro. Ursache hierfür sind die Zahlungen aus dem Finanzausgleich.

Die Gewerbesteuer liegt derzeit 3780 Euro unter dem Planansatz von 734 000 Euro. Im Bereich des Kindergartens erhält die Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) eine höhere Zuweisung von 4500 Euro für die Kleinkindbetreuung.

Im Rahmen des Finanzausgleiches komme es zu höheren Erträgen bei der Einkommensteuer, den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale. Der Einkommensteueranteil erhöht sich um 44 780 Euro. Die Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale steigen um insgesamt 69 220 Euro.

Auf Grund der Corona-Pandemie kommt es zu Mehrausgaben für die Anschaffung von Schelltests von circa 4200 Euro. Insgesamt hat die Gemeinde Mehreinnahmen durch Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von rund 70 000 Euro durch Schlüsselzuweisungen des FAG vom Land, Investitionspauschalen vom Land und eine Spende in Höhe von 500 Euro für die Feuerwehr und LQN-Gruppe erhalten.

Für Sach- und Dienstleistungen hat Balgheim Mehrausgaben in Höhe von 7000 Euro. Davon entfallen 4200 Euro an Lollytests für den Kindergarten, 2300 Euro für die Pflege und das Anlegen von Forstkulturen sowie 1500 Euro für Reparaturen am Bauhof.

Im Finanzhaushalt zeichnet sich im Moment eine Verschlechterung ab von circa 834 000 Euro ab. Das liege hautsächlich an den Veränderungen der Investitionen. Im Bereich der Baumaßnahmen sind aufgrund zeitlicher Verschiebung 302 500 Euro angefallen, die für 2022 nicht eingeplant wurden, da die Maßnahmen in 2021 eingeplant waren.

Durch die Verschiebung des Breitbandausbaus in das Jahr 2023 entfällt die Ausgabe in Höhe von 389 300 Euro im Jahr 2022. Zum Ende des Jahres 2022 wird voraussichtlich ein Zahlungsmittelendbestand von rund 1 302 900 Euro vorhanden sein. Der errechnete Mindestbestand an liquiden Mitteln liegt bei 54 699 Euro.

Im laufenden Jahr wurde laut Mitteilung keine Kreditaufnahme getätigt. Die Kredittilgung beträgt weiterhin die geplanten 17 700 Euro jährliche Rate.

Zusätzlich informierte Klaus Rhode, Leiter Trinkwasser und Abwasser, der bnNETZE über den Hochbehälter Hagenäcker und die Ultrafiltrationsanlage. Einleitend wurde mitgeteilt, dass die Ultrafiltrationsanlage (UF-Anlage) im Hochbehälter regelmäßige Störungen hat und eine Störung seit geraumer Zeit nicht behoben werden kann. Daher wird das Trinkwasser zurzeit nahezu vollständig von der Bodenseewasserversorgung bezogen. Dadurch entstehen Bezugskosten von 2,47€/m³ zuzüglich Stromkosten für die Druckerhöhungsanlage am Sebastiansbrunnen. Diese werden aktuell nicht durch den Wasserversorgungsbeitrag von 2,35 €/m³ gedeckt.

Die Anlage wurde 2006 gebaut. Die bn NETZE empfehlen den Komplett-Austausch der Anlage, um die sichere Wasseraufbereitung der kommenden Jahre zu sichern. Die Gesamtkosten liegen zwischen 70 000 und 80 000 Euro. Der Rat beschloss, dass eine Reparatur der Anlage mit Kosten von etwa 1000 bis 1 500 Euro für die Übergangszeit mit einem anschließenden Tausch der UF-Anlage die wirtschaftlichste Lösung für die Gemeinde darstellt.