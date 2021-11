Balgheim sucht „graue Flecken“ in seiner Internetversorgung

Der Balgheimer Gemeinderat hat gemeinsam mit Revierleiter Matthias Gerlach eine Waldbegehung gemacht. Dabei kam unter anderem die aktuelle Preisentwicklung am Holzmarkt zur Sprache. Diese positive Entwicklung spiegelt sich in der Betriebsplanung für 2022 wieder.

Ebenfalls werden im kommenden Betriebsjahr die notwendigen Pflegemaßnahmen umgesetzt, so die Gemeindeverwaltung in ihrem Gemeinderatsbericht, damit der Wald weiterhin in einem profitablen Zustand für die Gemeinde bleibt.

Erhöhung des Brennholzpreises

Für das Brennholz empfiehlt das Landratsamt eine Erhöhung des Verkaufspreises. Hier soll jedoch nicht auf den empfohlenen Verkaufspreis von 64 Euro erhöht werden, da der Schritt für den Endverbraucher zu groß wäre. Die Verwaltung sowie der Förster sehen eine verkraftbare Erhöhung auf 62 Euro inklusive Umsatzsteuer.

Die Vergabe über das Brennholzportal des Landkreises Tuttlingen hat sich in den vergangenen zwei Jahren bewährt. Daher möchte die Gemeinde Balgheim an diesem Verfahren festhalten.

Weiteres Thema der jüngsten Gemeinderatssitzung war der Breitbandausbau in der Gemeinde. Nach Schätzungen des Gigabitbüros belaufen sich die überschlägigen Gesamtausgaben dafür auf 678 503 Euro. Gefördert wird diese Maßnahme mit 50 Prozent durch die Bundesrepublik Deutschland und 40 Prozent durch das Land Baden-Württemberg. Demnach läge der Eigenanteil bei der Gemeinde bei geschätzten 67 850 Euro.

“Graue Flecken-“Förderprogramm

Das „Graue Flecken“-Förderprogramm sieht vor, dass alle förderfähigen Adressen eines Gemeindegebietes erschlossen werden müssen, damit die Maßnahme gefördert wird. Die genaue Anzahl erhält man erst nach einem so genannten Markterkundungsverfahrens, bei dem alle Telekommunikationsunternehmen ihre Ausbaupläne für die nächsten drei Jahre mitteilen. Sollten einzelne Adressen weiterhin unter 100 Mbit/s liegen, so sind diese förderfähig.

Als nächster und erster Schritt will die Gemeinde daher nun das Markterkundungsverfahren durchführen. Dieses dauere acht Wochen und im Anschluss erhält man eine Übersicht der unterversorgten Adressen. Die Planungskosten werden zu 100 Prozent gefördert, wobei der Maximalbetrag auf 50000 Euro begrenzt ist. Hier werden die Kosten für vorbereitende Leistungen sowie einen möglicherweise nötigen Rechtsbeistand berücksichtigt.

Weitere Themen

Es gibt einen Nachtrag zum Betriebsführungsvertrag der bnNETZE. Aus unterschiedlichen Gründen sind die internen Kosten bei der bnNETZE gestiegen, die nun nicht mehr wirtschaftlich abgedeckt werden können. Zusätzlich werden Leistungen erbracht, die bisher in keinen Kosten berücksichtigt wurden. Die Verwaltung hat ein Alternativangebot bei der NetzeBW eingeholt. Dieses liegt jedoch über den bisherigen und auch künftigen Kosten der bnNETZE. Aus diesen Gründen wird der Nachtrag bei der bnNETZE angenommen.

Baumängel am Anbau Feuerwehrgerätehaus

Wie Bürgermeister Nathanael Schwarz dem Gemeinderat berichtete, hat die Baurechtsbehörde Spaichingen am 2. November den Anbau am Feuerwehrgerätehaus abgenommen. Demnach sind alle technischen Voraussetzungen erfüllt. Einige kleine Restarbeiten müssen noch erledigt werden. Im Bestandstreppenhaus muss im Untergeschoss eine Feuerschutztüre eingebaut werden, damit der Sicherungskasten vom restlichen Treppenhaus, das als Flucht- und Rettungsweg dient, getrennt wird.

Dabei kam aus dem Gemeinderat die Frage, ob auch Baumängel geprüft wurden. Bürgermeister Schwarz erläutert, dass die Baurechtsbehörde bei diesem Termin lediglich die technische Ausführung geprüft hat. Baumängel wurden durch das Architekturbüro Lehr festgestellt. Dies habe auch zur Folge, dass Schlussrechnungen erst mit erfolgter Prüfung durch den Bauleiter freigegeben werden.

Der Server der Gemeinde, der zuletzt im Februar 2015 getauscht wurde, muss wegen eines Updates der Software erneut getauscht werden. Der Gesamtbetrag der Hard- und Software wird mit den bekannten Konditionen über die Firma Keltec bei der CHG geleast.

Das Gesundheitsamt hat der Verwaltung bestätigt, dass der fortgeschriebene Trinkwassermaßnahmenplan nach derzeitigen Wissensstand verwendet werden kann. Sollte es zu einer Störung bei der Wasserversorgung kommen kann mithilfe dieses Maßnahmenplans eine möglichst schnelle Notwasserversorgung, zum Beispiel durch Netzeinspeisung aus Tanklaster, aufgebaut werden.

Gemeinderat und Verwaltung wünschen, nochmals ein mobiles Impfteam in die Gemeinde zu holen. Der Landkreis Tuttlingen wird vom Impfteam aus Konstanz betreut. Eine Terminvereinbarung ist aktuell wegen der hohen Nachfrage schwierig. Die Verwaltung ist jedoch bemüht, möglichst zeitnah Impfungen anzubieten.

Ein Gemeinderat gab ein Lob für den guten Zustand der Wanderwege aus der Bevölkerung weiter. Bürgermeister Schwarz freute sich über das Lob und betonte, dass der Zustand nur durch den Bauhof und die LQN-Gruppe Dorfverschönerung erreicht werden kann.