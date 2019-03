Balgheim stellt Weichen für die Zukunft

Um die weitere bauliche Entwicklung der Gemeinde zu ermöglichen, hat sich der Balgheimer Gemeinderat mit einer ganzen Reihe von Bebauungsplänen beschäftigt.

Zur Realisierung von Gebäuden mit modernem Baustil, zum Beispiel eines Wohngebäudes mit flachgeneigtem Pultdach, soll auf Antrag eines Grundstückseigentümers der Bebauungsplan „Hinter der Bind“ in einem Teilbereich geändert werden. Es wurde auch über frühzeitige Einwände von Anliegern berichtet.

Zur Sicherung des Gewerbestandorts eines ortsansässigen Gewerbebetriebes wird der Bebauungsplan „Primstraße - 3. Änderung und Erweiterung“ aktualisiert. Außerdem werden die Bebauungspläne „Hochstatt III“ und „Dollenäcker II-Schwärzen“ aufgestellt. Beide Baugebiete dienen der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde. Aktuell steht kein kommunaler Bauplatz mehr zur Verfügung.

Im Baugebiet „Dollenäcker II- Schwärzen“ soll bei Bedarf eine Umlegung durchgeführt werden. Damit soll eine ordnungsgemäße bauliche Entwicklung und Neuordnung der Flurstücke gesichert werden.

Auf zwei Bauplätzen soll ein Doppelhaus in „Schwärzen II“ zugelassen werden, was derzeit nach den Bauvorschriften nicht möglich ist, weshalb eine erneute vereinfachte Änderung nötig ist. Die Bauvorschriften wurden vor einigen Jahren einmal geändert. Im Baugebiet waren früher vor der Änderung schon in Teilbereichen Doppelhäuser vorgesehen.

Wahl des Bürgermeisters

Der Gemeinderat stellte die Weichen für die Ausschreibung der Stelle des Bürgermeisters. Die Ausschreibung soll am 19. Juli, also noch vor den Sommerferien, veröffentlicht werden. Bewerbungsschluss ist am 23. September 2019. Die Bewerber werden sich am 7. Oktober 2019 in der Sport- und Festhalle vorstellen können. Die Wahl selbst ist für 20. Oktober geplant, eine eventuelle Nachwahl für 10. November. Außerdem wurden in der Sitzung verschiedene Wahlmodalitäten, wie Wahllokalität und Wahlbezirk der Form halber bestätigt.

Änderung der Ehrungsordnung

Die sechs Jahre alte Ehrungsordnung soll im Vorfeld der Kommunalwahlen auf den aktuellen Stand gebracht werden.

Ehrenamtsentschädigung

Auch er Stundensatz der Ehrenamtsentschädigung soll angehoben werden. Dieser beträgt aktuell 8,50 Euro. Dies entspricht nicht einmal dem Mindestlohn. Zudem sollen die DRK-Mitglieder im Fall eines Feuerwehreinsatzes künftig den Feuerwehrangehörigen gleichgestellt werden.

Vergaben

Die Sanierungsarbeiten am Kanalnetz wurden für den ersten Abschnitt der so genannten geschlossenen Sanierung an die günstigste Bieterin, Firma Rossaro, Aalen, vergeben.

Geschwindigkeitsüberwachung

Der Gemeinderat bittet um verstärkte mobile Messungen in Wohngebieten, insbesondere bei der Bushaltestelle zwischen Rathaus und Feuerwehrmagazin, gerade in der Mittags- und Abendzeit.

Notfallplanung

Die Gemeinde Balgheim wird die Erstellung der Notfallplanung im Benehmen mit den N!-5Gemeinden, unter anderem Aldingen, Denkingen, Frittlingen, an die EnBW vergeben. Es geht um spezielle Gefahren- und Krisensituationen wie Stromausfälle, Überflutungen, Waldbrand und so weiter.. Hier geht man von Kosten in Höhe von mindestens 6000 Euro aus. In der Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden sollen durch Synergieeffekte Einsparungen erreicht werden.

Jugendreferat

Der Gemeinderat wurde über eine bevorstehende Jugendversammlung am 11. April und die aktuelle Situation im Jugendraum in Kenntnis gesetzt. Derzeit ruht mangels Interesse die Arbeit des Jugendreferats.

Kindergarten

Das Gremium wurde über den Fortgang der Arbeiten am Außenbereich des Kindergartens informiert. Teilweise ist hier der Bauhof im Einsatz.

Verleihung von Stühlen und Tischen

Die Gemeinde wird künftig grundsätzlich keine Tische oder Stühle mehr verleihen, weil diese durch den Transport sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden sind und ein adäquater Mietpreis nicht erhoben werden kann.

Blühender Naturpark

Wie bereits beschlossen, beteiligt sich die Gemeinde am Projekt „Wildblumensamen“ des Naturparks und der N!-5Gemeinden. Einige Flächen innerorts sowie an Orts- und Wegerändern sollen als Insekteninseln und Bienen-Weiden aufgewertet werden. Die Gemeinde wird diese mit den vom Naturpark gelieferten Wildblumensamen bestücken.