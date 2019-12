Balgheim muss mehr Wasser aus dem Bodensee nutzen

Trockene Sommer, weniger Wasser? Die Gemeinde Balgheim musste in den letzten beiden Jahren mehr Wasser als sonst vom Bodensee nutzen. Trotzdem ist die Wassergebühr nicht gestiegen. Auch sonst geht es der Gemeinde finanziell gut.

Laut einer Pressemitteilung haben die Balgheimer im letzten Jahr insgesamt 61 000 Kubikmeter Trinkwasser verbraucht. Das entspricht etwa über 400 000 Badewannen voller Wasser. Weil der Sommer im letzten Jahr extrem trocken war, musste Balgheim mehr Wasser als sonst aus dem Bodensee nutzen. Trotzdem ist die Wasserversorgungsgebühr aber gleich geblieben. Der Wasserverlust ist im Vergleich zum Vorjahr viel geringer ausgefallen: einige Rohrbrüche konnten in der Gemeinde repariert werden.

Außerdem konnte der Bürgermeister erreichen, dass für die Neufassung der Balgheimer Quellen, „Kreuzlebrunnenquelle“ und „Untere Winkeläckerquelle“ eine hochprozentige Förderung des Regierungspräsidiums Freiburg zugesagt wurde. Die Maßnahme dient der Sicherung der Eigenwasserversorgung. Die Förderquote beträgt 80Prozent.

Haushalt bleibt stabil

Im Jahr 2020 stehen einige Projekte an. So will die Gemeinde zum Beispiel das Wohnbaugebiet „Dollenäcker II – Schwärzen“ erschließen, die Ringstraße im Gewerbegebiet „Steigäcker-Nord“ teilweise erschließen, an das Feuerwehrmagazin anbauen, die Kanäle sanieren oder die Trinkwasserquellen zur Sicherung der Eigenwasserversorgung erfassen. Die Gemeinde muss dafür keine Schulden aufnehmen.

Auch die Bürger müssen im neuen Jahr keine höheren Gebühren oder Steuern zahlen. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt beläuft sich auf über 3,4 Millionen Euro, der Gesamtbetrag der Auszahlungen im Finanzhaushalt auf 2,6 Millionen Euro. Im Jahr 2020 ist also ein Gesamtvolumen mit rund 6,2 Millionen Euro geplant.

Sonstiges

Der Gemeinderat hat den Bebauungsplans „Hochstatt III“ beschlossen. Außerdem sollen Ausgleichsmaßnahmen geklärt werden. Dazu wird insbesondere ein sogenanntes Offenland-Heckenbiotop oberhalb des Fackelhaufen-Platzes teilweise wieder neu angepflanzt. Zusätzlich werden mehrere Nistkästen, auch für Fledermäuse beschafft und angebracht. Die auszugleichenden Hecken und Bäume wiederum müssen noch in diesem Winter entfernt werden.

Das Rentamt soll saniert werden. Dazu liegt jetzt ein historisches Baugutachten vor. In einer ersten Einschätzung hat das Denkmalamt den Fruchtspeicher im westlichen Teil des Gebäudes als denkmalkonstituierenden Bestandteil eingestuft. Das beauftragte Architekturbüro Lehr hat will jetzt mehr Details, damit unter Umständen die Bedenken zur Sanierung aufgeräumt werden können. Eine abschließende Stellungnahme des Denkmalamtes steht noch aus.