Balgheim lädt Bürger zum zweiten digitalen Dialog ein – diesmal als Videokonferenz

Der zweite Bürgerdialog zum digitalen Wandel in Balgheim findet statt am Mittwoch, 30. Juni, von 18 bis 20 Uhr, dieses Mal online als Videokonferenz. Ziel des Bürgerdialogs ist es, gemeinsam mit den Bürgern anhand innovativer Pilotprojekte die Potentiale und Herausforderungen des digitalen Wandels im ländlichen Raum zu beleuchten und zukünftige Gestaltungsvision im Workshop-Format für Balgheim zu formulieren.

Dabei stehen diesmal die Themenbereiche Bildung, Gesundheit und Wirtschaft im Fokus. Als Abschluss der Bürgerdialoge in den Kommunen findet dann am 29. Oktober in Stuttgart das landesübergreifende Bürgerforum „Digitaldialog21 – Digitalen Wandel im ländlichen Raum gemeinsam gestalten“ statt.

Bitte anmelden mit Namen und Angabe der E-Mail-Adresse bis zum 28. Juni bei Andreas Scheibmaier (Hochschule Furtwangen) per E-Mail (sean@hs-furtwangen.de) oder Telefon (07723 920-2982).

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Digitaldialog21“, an dem die Gemeinde Balgheim teilnimmt, werden offene Begegnungsräume zur gemeinsamen Gestaltung des digitalen Wandels im Ländlichen Raum geschaffen. Das Forschungsprojekt Digitaldialog21 versteht sich als Stimmungsbarometer für die Digitalisierung.

Das Projekt wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (MWK) aus Mitteln der Landesdigitalisierungsstrategie digital@bw bis 2022 gefördert. Zusammen mit der Hochschule für Medien in Stuttgart, der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und zivilgesellschaftlichen Kooperationspartnern erforscht ein interdisziplinäres Team der Hochschule Furtwangen in einem breit angelegten Dialogprozess Chancen, Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten des digitalen Wandels.