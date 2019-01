Balgheim investiert 1,5 Millionen Euro

Nachdem die Verwaltungsgemeinschaft noch verschiedene Positionen angepasst hat, hat der Gemeinderat Balgheim den Haushaltsplan für 2019 verabschiedet. In diesem Jahr sollen 1,5 Millionen Euro investiert werden

Da der Haushalt erstmals im Doppik-System erstellt wurde, ist die Lesbarkeit für die Gemeinderäte quasi neu zu „erlernen“. Denn oftmals fehlen die von früher gewohnten Erläuterungen auch bei kleineren Positionen, was für manchen kommunalen Entscheidungsträger als fehlende Transparenz erscheinen mag. Einnahmen und Ausgaben sind in sogenannten „Produktgruppen“ zusammengefasst und nicht mehr so detailliert gegliedert wie gewohnt.

Aus seiner Sicht der Verwaltung werden es kleinere Gemeinden künftig schwerer haben, den sogenannten Ergebnishaushalt ausgeglichen gestalten zu können. Hierbei ist zu bedenken, dass bei sämtlichen öffentlichen Einrichtungen und Objekten, wie Straßen und so weiter nach dem neuen System die relativ hohen Abschreibungen zu refinanzieren sind. Aus Sicht des Landes sollen die Gemeinden damit einen Beitrag zur Generationengerechtigkeit leisten.

Nach aktueller Hochrechnung beträgt die Rücklage zum Jahresende 2018 rund 770 000 Euro. Durch den Bedarf an Finanzmitteln 2019 wird sich der Stand der liquiden Mittel Ende des Jahres 2019 voraussichtlich auf 113 500 Euro reduzieren.

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt liegen bei rund 3,1 Millionen Euro. Größte Ausgabenpositionen sind die FAG-Umlage mit rund 370 000 Euro, die Kreisumlage mit rund 515 000 Euro, die Gewerbesteuerumlage mit 120 000 Euro und der Kindergartenbetriebskostenzuschuss in Höhe von 520 000 Euro. Des Weiteren sind im Ergebnishaushalt des Jahres 2019 Abschreibungen in Höhe von rund 317 000 Euro zu refinanzieren. Er kann ausgeglichen werden und schließt somit positiv ab.

Ausgeglichene Haushalte erwartet

Nach der Prognose des Finanzplans kann der Ergebnishaushalt auch in den Jahren von 2020 bis 2021 weiterhin ausgeglichen gestaltet werden.

Im Investitionshaushalt sind rund 1,5 Millionen Euro an Ausgaben veranschlagt. Dazu werden Zuschüsse und Veräußerungserlöse in Höhe von rund 570 000 Euro erwartet. Der Schuldenstand der Gemeinde wird zum Jahresende bei knapp 115 000 Euro und somit bei rund 91 Euro pro Kopf liegen. Eine Kreditaufnahme ist weiterhin nicht erforderlich.

Die Gemeinderäte lobten die trotz Umstellung der Systematik zeitnahe Fertigung des Zahlenwerks.

Auch der Jahresabschluss für den Betrieb gewerblicher Art Wasserversorgung für 2017 lag den Gemeinderäten vor. In diesem Bericht wird unter anderem darauf hingewiesen, dass sich die Netto-Wasserversorgungsgebühr der Gemeinde seit dem Jahr 2006 lediglich um 17,5 Prozent erhöht hat. Dies entspricht einer durchschnittlichen Steigerung von zwei Cent pro Jahr.

Der rechnerische Wasserverlust liegt bei knapp 20 Prozent oder 14 400 Kubikmeter. Dieser Verlust ergibt sich nicht nur aus undichten Leitungen und Rohrbrüchen, sondern unter anderem auch aus der Entnahme für kommunale Reinigungsarbeiten, für Kanal und Leitungsspülungen, für Feuerwehrübungen und kommunale Baustellen.

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2017 beträgt 459 828 Euro und weist einen Jahresverlust in Höhe von 17,34 Euro aus.

Kurzbericht zum Jugendreferat

Das Jugendreferat konnte personell erst wieder nach den Sommerferien besetzt werden. Die Angebote des Jugendreferats im Herbst 2018 wurden aber kaum angenommen. Die Jugendlichen sind in den Balgheimer Vereinen und Institutionen gut eingebunden. Aktuell ist der Jugendraum geschlossen.

Das bisherige JUBA-Team hatte im Herbst 2018 auf dem Marienplatz eine Bayerische Nacht ausgerichtet. Diese haben die Jugendlichen weitgehend selbständig geplant und durchgeführt. Die Veranstaltung war trotz kühlem Wetter ein schöner Erfolg.

Im Frühjahr 2019 ist eine Jugendversammlung geplant.