Bahnübergang in Aldingen bekommt neue Sicherheitstechnik

Das Regierungspräsidium (RP) Freiburg hat das Anhörungsverfahren für die Erneuerung der Sicherungstechnik des Bahnübergangs in Aldingen durch die DB Netz AG eingeleitet. Der Bahnübergang befindet sich auf der Bahnstrecke zwischen Plochingen und Immendingen im Kreuzungsbereich der Bahnlinie mit der Spaichinger Straße.

Altersbedingt werde die technische Sicherung des Bahnübergangs durch eine automatische Ampelanlage mit vollständiger Schrankenschließung ersetzt, so eine Pressemitteilung des Regierungspräsidiums. Aufgrund der Gefahr eines Rückstaus des Verkehrs auf dem Bahnübergang in Richtung Rottweiler Straße solle gleichzeitig die Verkehrsführung geändert werden: Aus Richtung Rottweiler Straße werde die Spaichinger Straße zu einer Einbahnstraße ausgebildet. Der Straßenverkehr in Richtung Rottweiler Straße und Bahnhofstraße soll künftig über die Mühlstraße und die B 14 erfolgen. Fuß- und Radverkehr über den Bahnübergang bleibe wie bisher in beide Richtungen möglich.

Das Regierungspräsidium Freiburg ist in diesem Verfahren die zuständige Anhörungsbehörde, so die Mitteilung. Planfeststellungsbehörde ist das Eisenbahn-Bundesamt.

Die zu genehmigenden Planunterlagen werden von Donnerstag, 23. Juli, bis Mittwoch, 2. September, von der Gemeinde Aldingen zur Einsicht ausgelegt. Die Gemeinde werde die Auslegung vorher ortsüblich bekanntmachen. Dabei werde sie auch die Räumlichkeiten und die Öffnungszeiten mitteilen und über die Möglichkeit zur Erhebung von Einwendungen informieren. Die Offenlage diene dazu, Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Pläne zu geben. Bürger, deren Belange durch das Vorhaben berührt würden, könnten bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist Einwendungen erheben.

Die Unterlagen können ab dem 23. Juli auch auf der Internetseite des Regierungspräsidiums www.rp-freiburg.de unter der Rubrik „Aktuelles“ eingesehen werden. „Wegen möglicher Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie wird empfohlen, die Planeinsicht über das Internet vorzunehmen.“