Bagger räumt Abflussrinne frei

Die Arbeiten nach dem Hangrutsch an der Schilteck (wir berichteten) gehen weiter. Die Drainage an der Abbruchkante ist fertig.

„Wir haben das gemacht, was zu tun war“, sagte Landesgeologe Clemens Ruch an der Stelle des Hangrutschs. Die Notfallberatung des Regierungspräsidiums ist abgeschlossen worden – die Arbeiten vor Ort gehen indes weiter. „Wir wollen eine Situation herstellen, in der das Gelände vorerst sich selbst überlassen werden kann“, sagte Ruch.

Die Sicherheitsdrainage, die quer hinter der Abbruchkante verlegt worden ist, ist nach Angaben der Stadt inzwischen fertig. Sie verhindert, dass weiteres Hangwasser von oben nachfließt, erläuterte Ruch.

Der Schreitbagger, der bisher dort im Einsatz war, hat mittlerweile seine Arbeit auf dem unter Erde, Geröll und Bäumen verschütteten Parkplatz des Thomas-Philipps-Markts aufgenommen. „Dort wird nun am hinteren Ende des Parkplatzes eine Rinne freigeräumt, die gewährleisten soll, dass anfallendes Wasser gezielt in die Schiltach abfließen kann“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Das sollte bis Ende dieser Woche erledigt sein. „Erst wenn diese Abflussrinne hergestellt ist, wird das Betretungsverbot für das Gebäude des Thomas-Philipp-Markts aufgehoben werden können“, stellt die Stadt klar.

Bis dort wieder eingekauft werden kann, dürfte es also noch einige Zeit dauern. Dennoch hat sich diese Nachricht offenbar nicht überall herumgesprochen. Noch immer kommen vereinzelt Leute – besonders aus der weiteren Umgebung –, die in dem Restpostenmarkt einkaufen wollen.