Bürgermeister feiert zusammen mit den Senioren

Eine Nachricht einer 33-jährigen Anruferin aus Weingarten über die Notrufnummer 110 hat die Polizei und auch Bürger im Schussental am Freitag gegen 11.30 Uhr verunsichert: Ein Flugzeug soll im Bereich Weingarten-Baienfurt-Baindt abgestürzt sein.

Die Zeugin will ein kleineres Flugzeug beobachtet haben, das östlich von Weingarten geflogen, sehr schnell an Höhe verloren und bei einem Waldgebiet verschwunden sein soll. Zudem habe sie einen Knall und auch Rauch bemerkt, so Polizeisprecher Markus Sauter aus Konstanz.