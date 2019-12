Bücher über Glauben und Bildbände bereichern die Bücherbox

Bei der Aldinger Bücherbox läuft es rund. Auch für das kommende Jahr gibt es schon wieder neue Bücher, die auf neue Besitzer warten. Ab Donnerstag, 2. Januar, können sich die Bücherfans mit neuer Lektüre eindecken.

Die neuen Bücher, so die Ankündigung, drehen sich um das Thema Glauben und Religion. So gibt es zum Beispiel „Die Bibel für Kinder“, „Das Kreuz mit der Kirche“, „Sag keinem, wer dein Vater ist“, „Gottes erste Diener“, „Freiheit des Christen“, „Die Geburt des Fegefeuers“, „Lasst Euch die Freiheit nicht nehmen“, „Und die Bibel hat doch recht“, „Verschlusssache Jesus“, „Das Leben von Jesus von Nazareth“, „Welten des Glaubens“, „Hier stehe ich, Martin Luther“ und „Mit Gottes Segen in die Hölle“. Außerdem gibt es einige Bildbände wie zum Beispiel „Die großen Religionen der Welt“, „Die Bibel in 200 Meisterwerken der Malerei“, „Bildatlas der Weltkulturen“, „Das Christentum“, „Die Einzigartigkeit des Alten Testaments“ und „An den Höfen der Päpste“.