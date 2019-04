Bäckerei wird zum Gemüseladen

In völlig verändertem Aussehen ist am Montagmorgen das Ladenlokal der Bäckerei Rottler in Aldingen eröffnet worden. Anstatt Brötchen, Brote und süßer Teilchen haben die Kunden Obst und Gemüse in den Regalen vorgefunden.

Alles hübsch dekoriert und ein Firmenschild des Fruchtmarktes Lummer ist auf der Taschenablage angebracht worden. Fröhliche und freundliche Verkäuferinnen haben die Kunden begrüßt – mit den Worten „April, April!“ Es handelte sich um einen Aprilscherz, den sich Inhaber Uwe Rottler hat einfallen lassen. In Sandra Lummer fand er eine bereitwillige Komplizin.

Natürlich konnten die Kunden wie gewohnt einkaufen. Allerdings war die Theke mit dekorativen Tüchern abgedeckt, so dass ausschließlich Obst und Gemüse zu sehen war. „Die ersten Kunden mussten wir zurückholen. Die dachten wohl, sie wären hier falsch“, erzählt Verkäuferin Sandra Schröder. „Na ja, die Zeitumstellung, der Montagmorgen und dann das hier, das war ein wenig viel“, fügt Sandra Lummer lachend hinzu.

Violeta Avramidis und Jürgen Graf, Stammkunden beider Läden, lachten herzlich, als sie den veränderten Laden sahen. „Das ist einfach super“, sagten beide.