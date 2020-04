Autos und Laster prallen frontal zusammen

Verletzungen haben sich die Fahrer von drei Kraftfahrzeugen zugezogen, die am Dienstag gegen 14.40 Uhr die B 14 / 27 an der südlichen Umgehungsstraße Rottweil befuhren. Bei der über die L 432 führenden Brücke stieß ein Auto frontal mit einem Lkw zusammen, der danach mit einem weiteren entgegenkommenden Wagen kollidierte.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr die BMW-Fahrerin die Umgehungsstraße aus Richtung Tuttlingen in Fahrtrichtung Schramberg. In einer langgezogenen Rechtskurve überholte sie eine Fahrzeugkolonne. Dabei stieß sie mit dem aus Richtung Schramberg entgegenkommenden, schwer beladenen Lkw zusammen. Dieser geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Audi zusammenstieß.

Der Audifahrer musste durch die Freiwillige Feuerwehr Rottweil aus dem total beschädigten Fahrzeug befreit werden. Die drei Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Kraftfahrzeuge wurden schwer beschädigt, der Sachschaden beträgt laut Polizei insgesamt 90 000 Euro. Die Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle transportiert werden. Die Umgehungsstraße war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme, der Räumung und der Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gesperrt. Die Sperrung konnte gegen 17.15 Uhr aufgehoben werden. Bis dahin erfolgte eine örtliche Umleitung über die K 5540 und die L 423, was zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen in Rottweil führte.