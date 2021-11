Autos stoßen beim Abbiegen zusammen

Rund 24 000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Unfall gefordert, der sich am Sonntagabend an der Einmündung der Kreisstraße 5911 auf die Bundesstraße 14 bei Neuhaus ereignet hat. Dort wollte ein 49-jähriger Mann mit einem Skoda gegen 19 Uhr von der K 5911 auf die B 14 abbiegen.

Hierbei übersah der Skoda-Fahrer einen von links nahenden Audi A3, dessen 33-jähriger Fahrer auf der B 14 von Rottweil in Richtung Spaichingen unterwegs war. Bei einer folgenden Kollision der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, das der Audi-Fahrer Alkohl getrunken hatte. Eine entsprechende Überprüfung bei dem 33-Jährigen ergab 0,9 Promille. Aus diesem Grund mussten gegen den Audi-Fahrer gesonderte Ermittlungen wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung eingeleitet werden.