Autofahrerin schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist am Freitag gegen 18 Uhr eine 37-jährige Autofahrerin bei einem Unfall bei Neufra. Mit seinem VW Golf befuhr er laut Polizei die alte B14 (Neufraer Straße) von Neufra kommend in Richtung Rottweil und geriet aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sein Wagen mit einem entgegenkommenden Kia Alcanto. Beide Fahrzeuge wurden auf das angrenzende Feld geschleudert. Der 24-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Die 37-jährige Fahrerin des Kia hingegen erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt 8 000 Euro.