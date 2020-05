Autofahrer ignorieren Durchfahrtsverbot

Nicht sonderlich zu interessieren scheint die aufgrund Bauarbeiten erforderliche Sperrung der Hauptstraße, so die Polizei. Nachdem bei der Polizei mehrfach Beschwerden eingingen, überprüften Polizeibeamte des Polizeireviers Spaichingen am Samstagnachmittag die durch ein Verkehrszeichen gesperrte Straße. Es bedeute nach der Straßenverkehrsordnung „Verbot für Fahrzeuge aller Art“. Nach der Überprüfung und Beanstandung der trotz des Verbotszeichens durchfahrenden Verkehrsteilnehmer stellten die Polizeibeamten den zusätzlich zur Absperrung der Baustelle dienenden Bauzaun erfolglos zurück an seinen ursprünglichen Platz. Bereits 20 Minuten später war der Bauzaun erneut zur Seite gestellt. Eine Verwarnung mit Verwarnungsgeld wurde auf diesen beiden Strecken gegen insgesamt 13 Betroffene verhängt.