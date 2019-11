Ein 37-jähriger Autofahrer hat sich am vergangenen Mittwochabend bei einem Unfall schwer verletzt. Er war von Aldingen in Richtung Frittlingen unterwegs. Dann kam er auf der Höhe Neuhaus von der Straße ab. Beim Gegenlenken verlor der 37-Jährige die Kontrolle über sein Auto und schleuderte gegen einen Baum, so der Polizeibericht. Der Mann kam schwer verletzt in eine Klinik.