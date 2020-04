Autofahrer übersieht Mercedes

Einen ordentlichen Schreck bekommen hat ein 82-jähriger Mercedes-Fahrer am Sonntagnachmittag auf der B 14 bei der Abzweigung nach Neufra. Als er dort mit seiner Beifahrerin in Richtung Spaichingen fuhr, bog aus Richtung Neufra ein unbekannter Autofahrer auf die B 14 ein und übersah ihn wohl, so die Polizei. Dieser streifte mit seinem Wagen die hintere linke Tür der E-Klasse und fuhr einfach weiter. Bei dem Auto des Unfallflüchtigen könnte es sich um einen schwarzen Kombi gehandelt haben, an dessen Steuer ein jüngerer Mann saß. Von diesem fehlt bislang jede Spur. Die Polizei Rottweil bittet um Hinweise unter Telefon 0741 / 4770. Den Schaden am Mercedes schätzt die Polizei auf 1000 Euro.