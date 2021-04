Autobahnpolizei stellt „pyrotechnischen Stoff“ sicher

Einen ungewöhnlichen Fund haben Fahnder der Autobahnpolizei am Mittwochabend bei Rottweil gemacht, als sie zwei 21 und 22 Jahre alten Autoinsassen kontrollierten, die ihnen verdächtig vorkamen.

In der Mittelkonsole fanden sie ein faustgroßes Behältnis, das mit einer Zündschnur versehen und einer nicht bekannten Substanz gefüllt war. Zudem war das Auto in zur Fahndung in den Systemen der Polizei ausgeschrieben. Bei einer näheren Überprüfung durch einen Sachverständigen gab es Hinweise, dass es sich bei der aufgefundenen Substanz um ein pyrotechnischen Stoff handelt, der sichergestellt wurde.

Die beiden Autoinsassen machten zu dem ungewöhnlichen Fund keine Angaben. Die Polizei hat nun weitere Ermittlungen aufgenommen.