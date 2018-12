Ein 47-jähriger BMW-Fahrer hat am Dienstag gegen 17.50 Uhr auf der Hauptstraße in Denkingen eine 77-jährige Fußgängerin, die gerade auf Höhe des Rathauses die Straße überquerte, mit seinem Fahrzeug am Ellbogen gestreift und leicht verletzt. Am BMW entstand Sachschaden von 500 Euro.