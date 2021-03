Auto rammt in Denkingen einen Rennradfahrer

Bei einem Unfall ist ein Fahrradfahrer am Montagnachmittag in Denkingen verletzt worden.

Kurz nach 14.30 Uhr wollte der 57-jährige Fahrer eines Honda Civic von der Hauptstraße 150 kommend am Ortsende von Denkingen Richtung Gosheim die bevorrechtigte L 433 geradeaus in Richtung K 5907 überqueren. Hierbei übersah der Mann einen von links nahenden Rennradfahrer, der auf der Hauptstraße/L 433 in Richtung Gosheim unterwegs war.

Bei dem Zusammenprall zwischen dem Auto und dem Biker stürzte der 65-jährige Radfahrer und zog sich Verletzungen am Rücken und an einer Schulter zu.

Nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte wurde der verletzte 65-Jährige zur weiteren Behandlung und Beobachtung in die Tuttlinger Klinik gebracht.

Durch den Unfall entstand an dem Auto und dem hochwertigen Rennrad Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.