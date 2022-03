Auto kommt von der Fahrbahn ab und bleibt auf dem Dach liegen

Ein Auto ist am Montagnachmittag kurz vor 14 Uhr auf der L438 zwischen Balgheim und Dürbheim aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, über eine Böschung gestürzt und auf dem Dach liegen geblieben. Die Fahrerin – einzige Insassin des Fahrzeugs – wurde in eine Klinik gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Das Auto war an den Unfall, so weit jetzt bekannt, allein beteiligt. Die Straße ist in Fahrtrichtung Dürbheim derzeit noch gesperrt.