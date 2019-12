Auto kommt in Kreisverkehr von Straße ab

Von Schwäbische Zeitung

Am Mittwoch ist gegen 21 Uhr aus bisher unbekannter Ursache in der Dekan-Marquart-Straße in Isny eine Garage in Brand geraten, wie die Polizei berichtet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand die größere Garage samt Holzanbau in Vollbrand.

Ein Übergreifen auf das dahinterliegende Schul- und Wohngebäude der Josia-Schule konnte laut Polizei durch die Feuerwehr verhindert werden. Allerdings teilte sich das Feuer auf das Dach einer angrenzenden Kirche, welches zur Bekämpfung von Glutnestern zur Hälfte geöffnet werden musste.