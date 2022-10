Auto kollidiert mit Motorrad

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5907 zwischen Denkingen und Frittlingen ist es am Donnerstagabend zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Das berichtet die Polizei.

Ein 20-jähriger Audi-Fahrer war auf der K5907 in Richtung Frittlingen unterwegs. Vor dem Audi fuhren mehrere Motorräder. Kurz vor dem Ortseingang Frittlingen bremste der direkt vor dem Audi fahrende Biker ab, woraufhin der 20-Jährige mit seinem Audi in das Heck des Zweirads fuhr. Der 30-Jährige stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Sowohl am Auto als auch am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von je rund 2000 Euro.