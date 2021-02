Auto gerät ins Schleudern und kommt von der Straße ab

Ein Mann ist am Donnerstagmorgen auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Dürbheim und dem Rußberg verunglückt. Der 38-Jährige wurde vorsorglich in die Klinik gebracht.

Der Fahrer war laut Polizei gegen 8.20 Uhr mit einem Ford in Richtung Rußberg unterwegs, als der Wagen zu Beginn eines Waldstückes auf glatter Fahrbahn im Bereich einer Linkskurve ins Schleudern geriet und von der Straße abkam. Dort prallte die Fahrzeugfront des Fords zunächst gegen das Erdreich und anschließend gegen einen Baumstumpf. Wie sich bei der späteren Untersuchung herausstellte, hatte der Mann Glück und blieb unverletzt. An seinem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der 38-Jährige ließ den nicht mehr fahrbereiten Ford abschleppen.