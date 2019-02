Gegen einen vorausfahrenden Mercedes ist am Donnerstag gegen 14.15 Uhr ein VW-Fahrer mit seinem Auto in der Hauptstraße geprallt. Der 23-Jährige fuhr laut Polizei in Richtung Gosheim. Als vor ihm ein 26-Jähriger auf Höhe des Gebäudes Nummer 142 nach links abbiegen wollte, bemerkte dies der 23-Jährige zu spät und fuhr in das Heck des Mercedes, Sachschaden: 8000 Euro.