Denkingen (pz) - Am Samstagmittag hat ein Autofahrer auf einem Wiesenparkplatz am Hummelsberg einen grauen VW Multivan gestreift.

Der Vorfall ist wahrscheinlich zwischen 14 und 17 Uhr passiert, wie die Polizei berichtet.

Die Wiesenfläche, auf der der Vorfall passiert ist, nutzt derzeit das Klippeneck-Zeltlager als Parkmöglichkeit.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07424 93180 um Hinweise.

Flüchtiger Autofahrer zur Verantwortung gezogen

Schömberg (pz) - Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei einen 76-jährigen Autofahrer ausfindig machen, der am Sonntagvormittag auf Höhe des Rathauses in Schömberg an einem wartenden Pkw vorbeifuhr und diesen streifte.

Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Sachschaden an dem wartenden Auto, ein Mercedes, beläuft sich auf 1000 Euro.

Der 76-jährige Autofahrer muss jetzt mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.