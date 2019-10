Auto überschlägt sich

Mit leichten Verletzungen davon gekommen ist ein 28-jähriger Opel-Fahrer, der sich am Samstagabend, gegen 23.50 Uhr, auf der Fahrt von Denkingen in Richtung Aldingen mit seinem Fahrzeug überschlagen hat. Im Bereich einer Linkskurve, so berichtet die Polizei, war der 28-Jährige zunächst auf den Grünstreifen geraten. Beim Gegenlenken kam der Mann ins Schleudern und überschlug sich mit seinem Auto. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10 000 Euro.