Am Samstag, 9. Juli, wird die Künstlerin Birgit Krins-Gudat ab 14 in der Ausstellung Life Dots in der Galerie im Altbau anwesend sein. Gezeigt werden Zeichnung und Malerei. Die Ausstellung ist bis zum Sonntag, 10. Juli, verlängert. Die Finissage findet am Samstag, 9. Juli, um 19 Uhr statt. Dazu gibt es ein Künstlergespräch und Klaviermusik. Dazu seien alle Freunde der Kunst eingeladen.