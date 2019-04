Ausstellung feiert die Einzigartigkeit eines jeden Menschen

Seit 2012 gibt es den von den Vereinten Nationen ausgerufenen Welt-Down-Syndrom-Tag, der alljährlich am 21. März stattfindet. Dieser Tag ist der Anlass für die Ausstellung „Einzigartig“ in der Scheune im Denkinger Bürgerhaus.

Der 21. Tag im Monat steht für das 21. Chromosom und der dritte Monat im Jahr für die Verdreifachung des Chromosomenmaterials, die genetischen Ursachen für das „Down-Syndrom“, informierte Bürgermeister Rudolf Wuhrer, bei der Einführung der Ausstellung. Und niemand von den Veranstaltern (One X More & Happy – Gesprächskreis für Familien mit Kindern mit Down-Syndrom, Mediathek Denkingen, Landratsamt Tuttlingen und Gemeinde Denkingen) hätte mit so einem großen Interesse an der Ausstellung und Besucheransturm gerechnet. Über 200 Interessierte standen dicht gedrängt in der Scheuer des Bürgerhauses. Kurzfristig wurde deshalb ein großes Zelt angebaut.

Rudolf Wuhrer betonte die Einzigartigkeit eines jeden Menschen. Niemand könne bestimmen, wer seine Mutter und sein Vater ist, ob er mit weißer, brauner oder schwarzer Hautfarbe auf die Welt kommt, ob er in einer armen Elendshütte oder in einer Villa, ob als Christ, Moslem oder Atheist geboren wird. Und gerade dies mache jeden von uns einzigartig, betonte Wuhrer. Bereits in der Schöpfungsgeschichte heiße es, dass der Schöpfer den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat, was verdeutliche, wie wichtig und wertvoll jeder einzelne Mensch ist, mit oder ohne Behinderung. Er verglich diese Vielfalt und Verschiedenheit mit einer bunten Blumenwiese.

Diese Ausstellung von Porträts fröhlicher, lebenslustiger und unbeschwerter Kinder mit Down-Syndrom soll nicht nur die Augen der Gesellschaft öffnen, so wie es in der Einladung heißt, sondern auch anregen, sich von der Einzigartigkeit jedes dieser Kinder inspirieren und anstecken zu lassen. Wuhrer sprach der Fotografin Carmen Brockhammer großen Dank aus für diese Impressionen von Freude und Glück, aber auch den Eltern und Kindern, dass sie sich auf dieses Experiment eingelassen haben

Als Initiatorinnen der Ausstellung gaben Hannah Hauser und Carolin Bischoff einen Überblick über die Gründung ihres Gesprächskreises und das Zustandekommen der Ausstellung mit der Fotografin Carmen Brockhammer aus kleinen Anfängen, um Kinder mit dem Extra-Chromosom einzigartig ins Bild zu setzen. Nach dem Motto „Einzigartig“ zeigen die Porträts der Kinder ihre individuelle Persönlichkeit, mit ihren Begabungen und ihrem ganz eigenen Weg.

Down-Syndrom ist keine Krankheit

Denn Down-Syndrom ist keine Krankheit, betonte Gastredner Dr. Eberhard in seinen Ausführungen. Gleichzeitig gab der Arzt zu, dass er bei seinen Vorbereitung neue Dinge festgestellt und viel gelernt habe. Bereits 1866 wurde diese Genmutation durch das dreifache Vorkommen des Chromosoms 21 von Langdon Down entdeckt. Sie werde auch Trisomie 21 genannt. Kinder mit Down-Syndrom seien sehr unterschiedlich in ihrer Entwicklung, vor allem in der Entwicklung der kognitiven Funktionen, in sprachlichen und Kommunikations-Fähigkeiten. Es sei deshalb schwierig, im Säuglings- oder Kleinkindesalter zu schätzen, wie sich ein konkreter Junge oder ein Mädchen entwickeln wird. Dr. Eberhard zeigte die typischen Merkmale und die Anfälligkeiten für andere Krankheiten der Trisomie 21 auf.

Die Kinder seien sehr gut förderbar, brauchen im Leben allerdings viel Klarheit und Struktur und lernten am meisten von anderen Kindern, sagte August Unterreitmeier, Leiter der ökumenischen Kinder- und Jugendförderung Rottweil. Kinder mit Down-Syndrom benötigen keine Sonderwelt. Sie müssten befähigt werden, in der Gesellschaft zu leben und nicht in Scheinschutzwelten. Lebensfähig sei nur, wer auch mit der „Lebenswirklichkeit“ in Berührung komme, so Unterreitmeier.

Nach der Geschichte „Willkommen in Holland“ von Emily Kingsley (Autorin der amerikanischen Sesamstraße) luden Hannah Hauser und Carolin Bischoff zu einem Rundgang durch die Ausstellung ein: „Wenn man bereit ist, sich auf diese besonderen Kinder einzulassen, wird man sehr schnell feststellen, so wie wir Eltern es erfahren dürfen, dass sie ein Geschenk fürs Leben sind. Sie machen die Welt bunter und bereichern sie. Es ist schön zu wissen, dass es so viele Menschen gibt, die unsere Kinder ins Herz geschlossen haben wie sie sind - Einzigartig.