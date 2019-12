Ausstellung bringt Besucher ins Träumen

Als Auftakt des achten Adventsmarktes hat im Gemeinschaftsraum des Rathauses Balgheim eine Kunstausstellung mit Werken der Malerin Stefanie Rinderle aus Balgheim stattgefunden, die große Beachtung fand.

Mit dem Zitat von David Herbert Lawrence, „Die Kunst ist nicht unbewusstes Verhalten, sie ist bewusstes Fühlen“, eröffnete Bürgermeister Helmut Götz die Ausstellung im Beisein der Künstlerin, von Freunden und Familie sowie einer großen Anzahl Kunstinteressierter. Die Gemeinde biete an diesem Ort der Begegnung immer wieder eine Plattform für Talente, die im Geheimen schlummern, um sich zu öffnen und ihre Werke zu präsentieren.

Die an Silvester 1961 in Altona geborene Künstlerin wohne seit 18 Jahren in Balgheim und sei seit fünf Jahren dabei, ihre Kreativität weiter auszubauen. Die Ausstellung stellte die Künstlerin unter das Thema „Traumzeiten“. Es sei sehr spannend, was die Künstlerin geschaffen habe, sagte Bürgermeister Götz.

Bei einem Rundgang durch die Ausstellung kommt der Besucher dann selbst ins Träumen. Auf der einen Seite sind Exponate mit leuchtenden Farben zu sehen und im anderen Teil des Raumes sind mehr dezentere zum Beispiel in schwarz/weiß oder rot/blau zu entdecken. Das ganze Gebilde besteht dann aus ganz kleinen Punkten, die zu aussagefähigen Motiven zusammenschmelzen.

Im Mittelpunkt der farbenfrohen Gemälde stehen meistens Blumen. „Ich freue mich an einer Blume, zeichne sie und schon bin ich mitten im Träumen und in dieser Phase entsteht dann das Bild, das mir nach Fertigstellung meistens sehr viel Freude macht“, gesteht die Künstlerin. Sie malt in der Hauptsache mit Acryl, und wenn sie besonders gut drauf ist, lässt sie die Farben auch mal einfach fließen wie bei einem Aquarell, erzählt Stefanie Rinderle weiter.