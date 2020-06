Aussehen des neuen Kirchengemeinderats steht nun fest

Der Kirchengemeinderat von St. Michael Denkingen wurde von Pater Sabu verpflichtet und hat sich konstituiert. Vorsitzender Norbert Schnee wurde wiedergewählt, so eine Pressemitteilung.

In der Dienstagabendmesse, die die Kirchengemeinderäte vor ihrer ersten Sitzung mitgefeiert haben, wurden die Anliegen der Gemeinde in das Gebet eingeschlossen und die Fürbitten waren abgestimmt auf die Arbeit des Kirchengemeinderats in der Gemeinde. Pater Sabu dankte den ausscheidenden Mitgliedern für ihr Engagement in den vergangenen Jahren und auch den Neu- und Wiedergewählten für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in den kommenden Jahren.

Die neuen und wiedergewählten Mitglieder des Kirchengemeinderats wurden im Gemeindehaus Vinzenz von Paul für ihr Amt verpflichtet. Besonders hervorgehoben wurde der „große Vertrauensbeweis der Gemeindemitglieder durch die hohe Wahlbeteiligung“. Dank ging auch an den Wahlausschuss und die Wahlhelfer für die Organisation der Wahl und der Auszählung der Stimmen.

Das neugewählte Gremium nahm die entsprechenden Wahlen und die Besetzung der Ausschüsse vor. Folgende Personen wurden gewählt: Vorsitzender Norbert Schnee, Stellvertreterin Gabi Borho; Schriftführer Priska Burchardt, Stellvertreterin Monika Fischer; Gemeinsamer Ausschuss der SE: Norbert Schnee, Maria Spielvogel, Gabi Borho, Thomas Greiling; Vertretung Dekanatsrat Norbert Schnee, Stellvertreter Thomas Greiling; Kindergartenausschuss Pater Sabu Palakkal, Norbert Schnee, Stellvertreterin Gabi Borho, Rita Wagner, Stellvertreterin Siglinde Zeiner, Beate Streicher; Mikado Maria Spielvogel, Stellvertreterin Annalena Schnee; Erwachsenenbildungsausschuss Norbert Schnee, Priska Burchardt, Beate Streicher, Oliver Bronner, Annalena Schnee, Cordula Bühler und Inge Schleinkofer; Ansprechpartner für Jugend/Ministranten: Annalena Schnee mit Unterstützung von Thomas Greiling; Beratende Mitglieder im Kirchengemeinderat sind Pastoralreferent Peter Berner und Kirchenpflegerin Beate Streicher.

Mit herzlichen Worten des Dankes verabschiedete Pater Sabu und Norbert Schnee, die ausscheidenden Mitglieder Frank Dreher, Gerda Kaiser, sowie die beratenden Mitglieder Inge Schleinkofer und Luigi Lefter. Als Zeichen des Dankes erhielten sie ein Buchgeschenk und einen Geschenkkorb. Die ausscheidenden Räte dankten für die „interessante Zeit“ und sagten, dass sie die Arbeit der Kirchengemeinde auch weiterhin gerne unterstützen würden.