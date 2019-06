Ausschreibung bringt „freudige Überraschung“

Eine „freudige Überraschung“, so Bauamtsleiter Jakob Mayer in der jüngsten Gemeinderatssitzung, sei das Ergebnis der Ausschreibung für die Erschließungsarbeiten am Neubaugebiet „Weidenbruck II“ in Aldingen: Mit einer Angebotssumme von 1,42 Millionen Euro liegt es deutlich unter den geschätzte Kosten von 1,83 Millionen Euro.

Schon die Tatsache, dass zehn Unternehmen die Vergabeunterlagen angefordert und sechs ein Angebot abgegeben hatten, sei sehr erfreulich, so Mayer. Der günstigste Bieter war die einheimische Efinger GmbH aus Aldingen. Drei Firmen hatten Nebenangebote als Pausachalangebote vorgelegt. Allerdings, so Mayer, empfiehlt die Gemeindeprüfanstalt solche Pauschalisierungen erst ab einem Preisvorteil von zehn Prozent in Betracht zu ziehen. Da dies in den vorliegenden Fällen nicht zutraf, wurden diese Nebenangebote nicht gewertet.

Auch die Firma Efinger hatte ein Nebenangebot eingereicht, nämlich über das vorgesehene Maß hinaus Aushubmaterial aufzubessern und wiederzuverwerten. Dieses Nebenangebot konnte gewertet werden, zumal dadurch auch Deponieraum eingespart werden kann.

Im Aldinger Haushalt für 2019 sind insgesamt 1,54 Millionen Euro für Straßenbau, Kanal, Wasserleitung und Nahwärme eingestellt. Da die Erschließung von „Weidenbruck II“ über den Jahreswechsel hinaus läuft und die Kosten sich dann entsprechend auf zwei Jahre verteilen, stehen ausreichende Mittel zur Verfügung. Derzeit, so Jakob Mayer zum Zeitplan, und wohl noch bis zu den Handwerkerferien arbeite die Firma Efinger noch in der Dellinger Straße an den Maßnahmen für die Nahwärmeleitung. Nach dem Urlaub könne sie dann mit den Erschließungsarbeiten beginnen.