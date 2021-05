Ausgebüxter Dreijähriger hält Schramberger Polizei auf Trab

Ein drei Jahre alter Junge hat sich am Donnerstagnachmittag in der Schillerstraße in Schramberg unbemerkt mit seinem Roller von Zuhause davongemacht und war danach für kurze Zeit verschwunden. Als seine 38-jährige Mutter das Verschwinden des Jungen bemerkte, machte sich sofort auf die Suche und informierte schließlich verzweifelt die Polizei, nachdem sie ihn nirgends finden konnte. Mit vier Polizeistreifen machte sich die Schramberger Polizei dann ebenfalls auf die Suche, bis eine knappe halbe Stunde später eine Mitarbeiterin in einem rund einen Kilometer weiter entfernten Einkaufsmarkt auf den dort allein herumlaufenden Knirps aufmerksam wurde und die Polizei informierte.

Zuvor war der Sprössling laut Polizei bereits von Passanten in der Marktstraße in der Innenstadt gesehen worden. Zusammen mit seiner sichtlich erleichterten Mutter und um eine große Erfahrung reicher trat der Junge im Streifenwagen den sicheren Heimweg an.