Ausflügler führt es für eine Woche nach Südtirol

Eine Wanderwoche hat der Freizeittreff der Kreise Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar unternommen. 24 Teilnehmer fuhren laut Pressemitteilung in den Vinschgau nach Prad am Stilfserjoch in Südtirol.

In Balingen und Rottweil stiegen die Teilnehmer in den Bus ein. Nach der Ankunft im Hotel startete eine kleine Wanderung zur Besichtigung der Pilgerkirche St. Georg in Agums.

Am nächsten Tag ging es nach Bozen zur Talstation der Rittner-Seilbahn. In Oberbozen angekommen, wanderte der größte Teil nach Lengmoos zu den Erdpyramiden und zurück nach Klobenstein, wo der Bus wartete. Die anderen fuhren mit der Rittner-Bahn hinunter nach Klobenstein und wanderten von dort zu den Erdpyramiden.

Nach Kastelbell fuhr der Bus am nächsten Tag. Von dort ging es mit dem Zug nach Staben. Ein Shuttle-Bus fuhr hoch zum Schloss Juval. Es befindet sich im Besitz von Reinhold Messner. Von dort hatte man einen phantastischen Ausblick auf die Apfelplantagen im Tal. Die Wanderung wurde auf dem Tscharser Schnalswaalweg hinunter nach Kastelbell fortgesetzt. Nach vier Stunden Laufzeit waren 13 Kilometer zurückgelegt. Den Abend verbrachten die Ausflügler mit Musik und Tanz, da eine Teilnehmerin ein Akkordeon dabei hatte.

Am vierten Tag fuhr der Bus nach Töll zum Algunder Waalweg. Er verfügt über herrliche Aussichtspunkte, die den Blick über das gesamte Etschtal schweifen lassen. Nach Verlassen des Algunder Waalwegs über eine Hängebrücke ging es mit Schloss Tirol im Blickfeld durch die Weinberge hinunter in den Tappeinerweg auf die wunderschön angelegte Tappeinerpromenade, die am Pulverturm vorbei hinunter nach Meran führt. Die Laufzeit betrug vier Stunden.

Am vorletzten Tag war des Wetter unbeständiger und laut Mitteilung gerade richtig, um noch einen Teil des Marlinger Waalwegs bis Marling zu laufen. Es ging vorbei an Apfelwiesen, Kastanienbäumen und Wäldern. Nach einer Einkehr fuhren die Teilnehmer wieder Richtung Prad, mit einem Abstecher nach Glurns. Glurns ist mit 887 Einwohnern eine der kleinsten Städte der Alpen. Ein besonderes Merkmal der Stadt sind ihre vollständig erhaltenen Stadtmauern.