Ausbildungszentrum macht Bläserjugend fit

Die Jugenddelegierten der Musikvereine aus den Kreisen Rottweil und Tuttlingen haben sich in der Zepfenhaner Festhalle zur Hauptversammlung der Bläserjugend des Kreisverbands Rottweil – Tuttlingen getroffen. Kreisverbandsvorsitzender Otmar Warmbrunn lobte die Verantwortlichen in der Nachwuchsorganisation seines Verbandes für ihr großes Engagement: „Das ist eine junge und sehr motivierte Mannschaft in unserem Team.“

Das Gremium der Bläserjugend ist nun auch wieder komplett. Die Versammlung wählte Laura Rall (Lackendorf) zur stellvertretenden Kreisjugendleiterin. Jasmin Jauch (Lackendorf), Jonas Eismann (Wilflingen) sowie Sophia Kiefer (Tuningen) wurden als Beisitzer neu gewählt beziehungsweise in ihrem Amt bestätigt. Vorsitzende Julia Schmid und Beisitzerin Kim Ehler standen turnusgemäß nicht zur Wahl. Das Ausbildungszentrum in Spaichingen werde von 26 Dozenten betreut, erfuhren die Delegierten. Diese setzten sich aus Lehrern, Dirigenten und Studenten zusammen, die in den Vereinen des Verbandes tätig seien. Auf fremde Lehrkräfte sei man nicht angewiesen.

Im vergangenen Jahr absolvierten in Spaichingen 304 junge Musiker die verschiedenen Lehrgänge. Der Großteil entfiel auf die Kategorie D1. Lehrgangsleiter Ralf Vosseler, er war bei der Hauptversammlung aus beruflichen Gründen verhindert, ließ ausrichten, dass der D1-Lehrgang nur ein Unterrichtsabschnitt sei und nicht automatisch die Aufnahme ins Hauptorchester beinhalte. Dies werde von einigen Vereinen immer noch falsch gesehen.

Harmonische Lehrgänge

Die Lehrgänge seien recht harmonisch verlaufen, hieß es. Vosseler bedankte sich bei Kreisverbandsjugendleiterin Julia Schmid für das professionelle Freizeitprogramm, das den Lehrgangsteilnehmern geboten werden konnte.

Das Ausbildungszentrum stelle eine große Herausforderung dar, die Arbeit dort würde aber gut bewältigt, und es laufe recht viel in der Bläserjugend des Kreisverbandes, stellte der Vorsitzende der Musikkapelle Zepfenhan, Michael Jäger, bei der Beantragung der Entlastung fest.

Das nächste Jugendwertungsspiel findet am 15. Mai in Neukirch statt. Die Vorsitzende der Neukircher Kapelle, Sandra Sauter, machte in ihrer Begrüßung schon einmal Werbung für das Festwochenende anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Neukircher Musiker. Die Kreisverbandsjugendleiterin wies kurz auf Änderungen bei den Lehrgängen hin.

Der Neustart des Kreisverbandjugendorchesters sei gelungen, so die Aussage von Jonas Eismann. Er ist in der Bläserjugend für das Orchestermanagement zuständig. Das 68-köpfige Orchester werde weiter von Rudolf Barth, er ist Musikdirektor der Stadtkapelle Geisingen, betreut, verkündete das Vorstandsmitglied. Im Tenorhorn und Bariton werden noch junge Musiker gesucht. Die Versammlung wurde von der Jugendkapelle Neukirch-Zepfenhan unter Leitung von Katrin Brolde umrahmt.