Aufsteiger Denkingen stürmt an die Spitze

Der FSV Denkingen hat am 7. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga die Tabellenführung übernommen. Der Aufsteiger profitierte von der Absetzung der Partie des bisherigen Spitzenreiters SG Deißlingen/Lauffen gegen die SG 08 Schramberg/SV Sulgen, wegen eines Corona-Verdachts in Deißlingen. Das Verfolgerduell zwischen dem SV Villingendorf und dem SV Bubsheim ging 5:3 an den Vize-Meister der vergangenen Spielzeit. Schlusslicht SV Gosheim kam beim FV Kickers Lauterbach 0:5 unter die Räder.

FSV Denkingen – SV Renquishausen 3:2 (1:1). - Tore: 0:1 (22.) Jonas Rack, 1:1 (36.) Lukas Dressler, 2:1 (63.) Kai Stelter, 3:1 (68.) Andreas Dressler (Elfmeter), 3:2 (90+2) Marius Butz. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Hubert Löw (Kressbronn). „Der Gegner hat uns heute alles abverlangt. Dennoch war der knappe Sieg verdient, weil wir vor allem nach der Pause deutlich zulegen konnte“, sagte Marc Marquart, Spielertrainer des FSV.

Die Gastgeber taten sich gegen die tiefstehenden Gäste vor der Pause schwer. „Aufgrund unserer angespannten Personalsituation hatten wir keine andere Wahl, als erst einmal hinten dicht zu machen, was uns auch lange Zeit gelungen ist“, konstatierte SVR-Spielertrainer Marius Butz.

Da die Gäste das Zentrum gut zustellten, tat sich Denkingen schwer, Chancen zu kreieren. Stattdessen erzielten die Gäste nach einem Konter durch Jonas Rack die Führung. Diese glich Lukas Dressler nach einem Eckball per Kopf aus. Auch danach blieben die Gäste gefährlich, so dass das 1:1 zur Pause leistungsgerecht war.

Erst nachdem Marquart in der Pause Umstellungen vor nahm, agierte Denkingen druckvoller, kam auch zu Möglichkeiten. Allerdings mussten dafür Standardsituationen herhalten, die zu den entscheidenden Treffern führten. Nach einem Freistoß, der von der Latte zurück ins Feld prallte, staubte Kai Stelter zum 2:1 ab. Nach einem Foulspiel an Lukas Dressler erhöhte Andreas Dressler vom Punkt auf 3:1. Wenig später scheiterte er mit einem weiteren Strafstoß an Torhüter Mario Gentner. Trotz der Führung bekamen die Platzherren kein Ruhe in ihr Spiel, mussten durch einen Freistoß von Butz noch das 3:2 hinnehmen. „Unterm Strich war es ein Arbeitssieg“, resümierte Marquart.

FV Kickers Lauterbach – SV Gosheim 5:0 (3:0). - Tore: 1:0 (4.) Joshua Broghammer, 2:0 (15.) Manuel Broghammer, 3:0 (44.) Daniel Bastiansen, 4:0 (47.) Joshua Broghammer, 5:0 (58.) Manuel Broghammer. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Tobias Fritz (Hagelloch). „Obwohl wir mit Sebastian Nann und Dominik Klemm auf zwei Stammkräfte verzichten mussten, darf man sich nicht so präsentieren, wir es getan haben“, gab der maßlos enttäuschte SV-Spielertrainer Adem Sari zu Protokoll. Bereits in der 4. Minute gerieten die Gäste nach einem eigenen Eckball durch einen Konter ins Hintertreffen. Auch danach bekam Gosheim gegen die aggressiv und mit langen Bällen agierenden Gastgeber keinen Zugriff auf das Spiel, leisteten sich individuelle Fehler, die zwangsläufig zu weiteren Gegentoren führten.

SV Villingendorf – SV Bubsheim 5:3 (4:2). - Tore: 1:0 (6.) Vincent Krüger, 2:0, 3:0 (24., 28./Elfmeter) beide Denis Kimmich, 4:0 (30.) Nico Müller, 4:1 (34.) Otto Waal, 4:2 (40.) Daniel Geisel, 5:2 (74.) Denis Kimmich (Elfmeter), 5:3 (86.) Daniel Geisel. - Zuschauer: 200. - Schiedsrichter: Roman Balic (Böblingen). - Gelb-Rote Karte: Felix Benz (54./SVV). Die Gastgeber begannen forsch, erzielten durch Vincent Krüger (6.) das 1:0. Auch danach drückte der SVV auf das Gaspedal, wobei die Gäste (15.) eine gute Chance zum 1:1 hatten. Stattdessen baute Villingendorf den Vorsprung durch drei weitere Treffern auf 4:0 aus. Bubsheim zeigte Moral, kam durch einen sehenswerten Freistoß von Otto Waal (34.) zum Anschlusstreffer und wenig später durch Daniel Geisel zum 4:2. Nachdem der SVV durch eine Ampelkarte gleich nach der Pause in Unterzahl geriet, war die Begegnung wieder spannend, weil die Gäste nach vorn spielten und dabei immer gefährlich waren. Das 5:2 nach 74 Minuten war wie eine Befreiung für die Hausherren, die zuvor Konterchancen nicht konsequent zu Ende gespielt hatten.

SV Zimmern II – FV 08 Rottweil 2:0 (2:0). - Tore: 1:0, 2:0 (8., 10.) beide David Tamer. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Philipp Gaßner (Hattingen).

SV Winzeln – SpVgg Bochingen 3:4 (0:1). - Tore: 0:1 (39.) Stefan Egeler, 1:1 (63.) Adrian Heim, 1:2, 1:3, 1:4 (64., 73., 83.) alle Stefan Egeler, 2:4 (85.) Jan Ziegler, 3:4 (90.+2) Niklas Sohmer. - Zuschauer: 200. - Schiedsrichter: Michael Steimle (Horb-Altheim).

SC Wellendingen – SG Böhringen/Dietingen 2:0 (1:0). - Tore: 1:0, 2:0 (27., 88.) beide Dennis Ruks. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Lars Schulmeister (Hirschau).

FSV Schwenningen – SG Bösingen II/Beffendorf 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 (38.) Dogikan Albyrak, 1:1 (90+2.) Marius Haaga. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Patrik Luhasz (Albstadt).