Eine 53-jährige Skoda-Fahrerin hat am Mittwoch gegen 17.40 Uhr in der Spaichinger Straße einen verkehrsbedingt haltenden VW Transporter zu spät erkannt und fuhr auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6 000 Euro. Verletzt wurde laut Polizei niemand.