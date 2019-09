Auf dem Balgheimer Friedhof entstehen Baumgräber

Kindergartenbeiträge

Die Erhöhung der Kindergartenbeiträge 2019/20 um drei Prozent durch die Kirchengemeinde hat der Gemeinderat zur Kenntnis genommen. Die Verwaltung legte dar, dass die kommunalen Spitzenverbände und die Kirchen nach deren Mitteilung einen Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge vom Gesamtaufwand für einen Kindergarten mit 20 Prozent empfehlen. In Balgheim leisteten die Elternbeiträge einen Anteil von 14,2 Prozent am Gesamtaufwand. Grundsätzlich liegen die Elternbeiträge also erheblich unter den empfohlenen Richtsätzen.

Bevölkerungsfortschreibung

Die durch das statistische Bundesamt fortgeschriebene Bevölkerungszahl für Balgheim auf der Basis des Zensus vom 9. Mai 2011 beläuft sich auf 1232 Personen zum 31. März 2019, davon 627 Personen männlich, 605 Personen weiblich. (pm)