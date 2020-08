Auf dem Bänkle sitzt man in der ersten Reihe

Mit einem kleinen Festakt hat der Schwäbische Albverein Denkingen seine Wellenliege am Grill- und Rastplatz Kreuzsteige zwischen Klippeneck und Dreifaltigkeitsberg offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Bei dem Festakt waren, wie es in der Pressemitteilung heißt, neben dem Vorsitzenden Edwin Dreher die Fachwarte der Ü-65-Wanderer, Gerd Brehm, German Fetzer und Konrad Mattes, Martin Schnee von der Firma MTS, der gleichzeitig den entschuldigten Bürgermeister Wuhrer vertrat, sowie weitere Gäste vor Ort zugegen.

Die Bank sollte eigentlich schon vor Beginn der Wandersaison vorgestellt werden, was jedoch wegen der Corona-Lage verschoben werden musste.

Dreher führte aus, dass die Organisatoren der Ü-65-Gruppe Brehm, Fetzer und Mattes die Idee an ihn herantrugen, eine Wellenliege am exponierten Rastplatz Kreuzsteige mit seinem imposanten Panoramablick zu installieren. Sie spendeten das Material für die Sitzfläche, stellten das Möbelstück her und installierten es.

Martin Schnee mit der Firma MTS stieg gleich mit ins Boot, indem die Firma das Metallgestell fertigte und stiftete. Die Genehmigung für das Ganze erfolgte über die Gemeinde.

Der Albvereinsvorsitzende hob hervor, dass die Wellenliege das Ensemble an der Kreuzsteige mit der im Jahr 2017 ebenfalls vom Albverein erstellten Schutzhütte, der Grillstelle mit Sitzgruppe und Ruhebank hervorragend ergänze. Sie erfahre große Beliebtheit bei den vielen Wanderern und Spaziergängern und lade zum Relaxen und Genuss des einmaligen Panoramas ein, führen hier an der Kreuzsteige doch gleich drei Premiumwanderwege, der Albsteig HW1 vom Albverein, der Donaubergland-Weg und die „Donauwelle“ Klippenecksteig vorbei, wie auch der örtliche „Albrand-Rundweg“ und die beliebte Verbindung zum Dreifaltigkeitsberg.

Dreher drückte seine Anerkennung für das gelungene Projekt aus und bedankte sich bei den Idealisten für ihr Engagement. Zusammen wurde die neue Wellenliege mit einem Glas Sekt begossen. Die Feier fand laut Pressemitteilung im anschließenden kameradschaftlichen Grill-Abend des Albvereins erst nach Anbruch der Dunkelheit ihren Abschluss.