In der Zeit von Montagabend bis Dienstagabend hat ein Unbekannter einen gegenüber der Sparkasse in Frittlingen geparkten Audi beschädigt. Der Verursacher machte sich im Anschluss aus dem Staub ohne nach dem Schaden in Höhe von 1500 Euro zu schauen. so die Polizei.

Das Polizeirevier Spaichingen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.